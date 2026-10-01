Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı

Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerinde sucuk, kıyma, baharat, peynir, yoğurt ve yağ ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Denetimlerin ardından taklit ve tağşiş listesine yeni ürün ve markalar eklendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 2

Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 3

Bakanlığın güncellediği taklit ve tağşiş listesine farklı ürün grupları dahil edildi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 4

Listede şarküteri ürünlerinin yanı sıra baharat çeşitleri de yer aldı.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 5

Peynir, yoğurt ve yağ ürünlerinde de uygunsuzluklar tespit edildi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 6

Yapılan kontrollerde bazı sucuklarda tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 7

Dana kıyma olarak satılan bazı ürünlerde ise kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 8

Baharat ürünlerinde de mevzuata aykırı içerikler belirlendi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 9

Bazı baharatlarda, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin kullanıldığı ortaya çıktı.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 10

Denetimler sırasında peynir ürünlerinde de mevzuata aykırı uygulamalar saptandı.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 11

Yoğurt ve yağ ürünleri de kontroller sonucunda güncellenen listeye dahil edildi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 12

Bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürün ve markaları yayımladığı taklit ve tağşiş listesine ekledi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı - Resim: 13

Söz konusu denetimlerle farklı gıda gruplarındaki mevzuata aykırı ürünler kamuoyuna duyuruldu.

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