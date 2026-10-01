Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bakanlık tek tek ifşa etti: Baharatta yasaklı boya, sucukta tek tırnaklı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerinde sucuk, kıyma, baharat, peynir, yoğurt ve yağ ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Denetimlerin ardından taklit ve tağşiş listesine yeni ürün ve markalar eklendi.Kaynak: Haber Merkezi
Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.
Bakanlığın güncellediği taklit ve tağşiş listesine farklı ürün grupları dahil edildi.
Listede şarküteri ürünlerinin yanı sıra baharat çeşitleri de yer aldı.
Peynir, yoğurt ve yağ ürünlerinde de uygunsuzluklar tespit edildi.
Yapılan kontrollerde bazı sucuklarda tek tırnaklı hayvan eti bulundu.
Dana kıyma olarak satılan bazı ürünlerde ise kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
Baharat ürünlerinde de mevzuata aykırı içerikler belirlendi.
Bazı baharatlarda, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin kullanıldığı ortaya çıktı.
Denetimler sırasında peynir ürünlerinde de mevzuata aykırı uygulamalar saptandı.
Yoğurt ve yağ ürünleri de kontroller sonucunda güncellenen listeye dahil edildi.
Bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürün ve markaları yayımladığı taklit ve tağşiş listesine ekledi.
Söz konusu denetimlerle farklı gıda gruplarındaki mevzuata aykırı ürünler kamuoyuna duyuruldu.