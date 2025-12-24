Milli Eğitim Bakanlığı fenomen öğretmenler için harekete geçti. Sosyal medyada çektikleri içeriklerle yüksek takipçi toplayan öğretmenlerin ve okul yöneticilerin hesapları incelenecek.

NTV'nin haberine göre, öğretmenler hakkında çok sayıda CİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gelen şikayet üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu çalışma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesini istedi. Yönetmeliğe uygun davranmayan öğretmenler hakkında disiplin cezası uygulanacak

ÖĞRENCİ MAHREMİYETİ GÖZETİLECEK

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, velilerin izni olmadan öğrencilerin görüntüsünü paylaşamazlar.

Velilerden izin alınmadan yapılan paylaşım yapan öğretmenlere kınama cezası uygulanacak.

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında beş sene gözükecek.