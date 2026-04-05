Sanatçı Gülben Ergen, Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrıldı. Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

POLİS EVE GELDİ

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım” dedi. Başsavcılık, sanatçının “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 6 Nisan Pazartesi günü ifade vereceğini duyurdu. Soruşturmanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine başlatıldığı belirtildi.

KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKTİ

Anne ve kızın 3 Mart’ta Kazlıçeşme sahilinde ölü bulunmasının ardından kamuoyunda geniş yankı oluştu. Olayla bağlantılı olarak Ayhan Şengüler’in tutuksuz yargılanması tepkilere neden oldu. Ergen de bu karara sosyal medyada tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

“İNTİHAR DEĞİL” İDDİASI VE GEÇMİŞ DAVA

Fatmanur Çelik’in daha önce istismar iddiasıyla hukuk mücadelesi yürüttüğü ve karar duruşmasının mayıs ayında görüleceği öğrenildi. Çelik’in, Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tuttuğu ve “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” dediği aktarılmıştı. Avukatı ise ölümün intihar olmadığını savunarak sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.