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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği laboratuvar analizleri sonucunda, zeytinyağında büyük bir gıda hilesi daha ortaya çıkarıldı.

Zeytinyağı kalitesini ve değerini düşüren, tüketicinin ekonomik olarak yanıltılmasına sebep olan bu uygulama, resmi kayıtlara "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" başlığı altında geçti. Analizlerde zeytinyağının içerisine ucuz tohum yağlarının paçal (karışım) yapıldığı belirlendi.

"SARI LİSTE" NE ANLAMA GELİYOR?

Bakanlığın yayımladığı taklit-tağşiş duyurularında yer alan "Sarı Liste", gıda ürünlerine "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" sebebiyle mevzuata aykırı bulunan ürünleri temsil ediyor.

Bu durum; bir ürüne haksız kazanç temin etmek gayesiyle, ürünün orijinal yapısında bulunmayan daha ucuz, besin değeri düşük veya niteliksiz maddelerin katılması anlamına geliyor. Zeytinyağı vakasında ise bu durum, zeytinyağının içine katılan tohum yağları ile gerçekleştirildi.

3 ZEYTİNYAĞI MARKASI LİSTEDE

Güncellenen taklit-tağşiş listesinde yer alan ürünler şöyle sıralandı: Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı (VLKN Tarım Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi) Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı (Balçiftliği Gurme Şarküteri) ALİN Naturel Sızma Zeytinyağı (PEG Gıda Pazarlama ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi)