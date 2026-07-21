Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın temmuz ayında duyurusunu yaptığı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Araştırma Burs Programları'nın ilki YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte resmen başladı. Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride kurgulanan program, genç araştırmacıları üniversite hayatlarının ilk gününden itibaren desteklemeyi hedefliyor.

Başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek. Adaylar başvuru sürecini [https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs](https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs) adresi üzerinden yürütecek. Başvuru esnasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren resmi belgeler talep edilecek.

300 ÖĞRENCİYE AKADEMİK DANIŞMANLIK VE KARİYER FIRSATI

Bursiyerler, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından her bir lisans programı için belirlenen özel burs kontenjanları esas alınarak seçilecek. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin yerleştikleri programdaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak.

Program kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere sadece maddi destek sağlanmakla kalmayacak; her bir bursiyere alanında uzman akademik danışmanlar atanacak. Böylece başarılı gençler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın stratejik faaliyet alanlarında doğrudan kariyer yapma ve staj/araştırma fırsatlarına erişme imkânı bulacak. Programın kapsamı gelecek yıldan itibaren daha da genişletilerek lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri için de yeni burs çağrılarına dönüştürülecek.

BAKAN BAYRAKTAR: "TÜRKİYE YÜZYILI'NI GENÇLERİMİZLE İNŞA EDECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 YKS sonuçlarının tüm gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 lira başarı bursu sağlayacağız. Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz."