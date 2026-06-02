Tarım ve Orman Bakanlığı, “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesini güncelledi. 2 Haziran tarihli listede, farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait birçok üründe mevzuata aykırı uygulamalar belirlendi. Denetimlerde et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bitkisel yağlardan bal ve baharatlara kadar çeşitli ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi.



BİTKİSEL MACUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ, ÇAYDA YASAKLI BOYA

Denetimlerde Fito Farma İlaç İçecek Kozmetik ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen bitkisel macunda ilaç etken maddesi tespit edildi. Siyah çaylarda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi. Talha Acar Süt Ürünleri’ne ait tam yağlı yoğurtta natamisin bulundu.



ET ÜRÜNLERİNDE TEK TIRNAKLI ET VE SAKATAT TESPİTİ

İncelemelerde çiğ kuşbaşı etlerde tek tırnaklı et tespit edildi. Bazı işletmelere ait köfte ve hamburger ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti bulundu. Lahmacun, kebap ve pide iç harçlarında da et karışımı ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Romado Hazır Yemek’in dana kavurmasında ise soya ve tek tırnaklı et tespit edildi.



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YAĞ ORANI VE KATKI UYGUNSUZLUĞU

Süt ve süt ürünlerinde yapılan analizlerde de mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bazı kaşar ve beyaz peynirlerde düşük yağ oranı, eritme tuzu ve diğer uygunsuz bileşenler belirlendi. Bazı firmalara ait ürünlerin ise standart yağ oranlarını karşılamadığı açıklandı.