Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Aralık ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi. Listede halk sağlığını tehdit eden yağ sökücü ve lavabo açıcı markaları ifşa edildi. 17 ürünün ifşa edildiği listedeki 13 ürün çocukları tehdit ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın 30 Aralık itibariyle güncellediği Aralık 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....

ÜRÜN GRUBU: Yağ Çözücü

MARKA: Best

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod: 8697042000048

ÜRÜN TANIMI: Best Marka Mutfak Yağ Sökücü 750 Ml.Lik (Barkod: 8697042000048)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Dokunsal Uyarı Ve Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneğinin Bulunmaması Nedeniyle Teknik Mevzuatının Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırıdır.

ÜRÜN GRUBU: Klozet Daraltıcılar

MARKA: Homarz Soft

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod: 9743478310882

ÜRÜN TANIMI: "Homarz Soft" İbareli Çocuk Klozet Daraltıcı/Adaptör (Barkod: 9743478310882)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürün, Kimyasal Test İşlemleri - Fitalat Tayini Analizi Değerlendirmesinden "Kalır" Sonuç Almıştır.



ÜRÜN GRUBU: Oyuncak Hayvanlar (Yumuşak-Pelüş)

MARKA: Mr. Diy

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 9048348

ÜRÜN TANIMI: Sarı Ördekli Anahtarlık

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği- Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler " Ve “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Etiket Gereklilikleri” Kısmı Kalır (F) Olarak Sonuçlanmıştır. Oyuncağın Çıkarılabilir Parçaları Küçük Parça Silindirine Tamamen Girmiştir. Oyuncaktaki Metal Halka A Ve B Şablonlarının Tabanından Dışarı Taşmıştır. Üründe Ce İşareti Bulunmamaktadır.



ÜRÜN GRUBU: Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar)

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 6971354490882

ÜRÜN TANIMI: Sticky Notebook Xm-19

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma





ÜRÜN GRUBU: Oyuncak Hayvanlar (Yumuşak-Pelüş)

MARKA: Dolphin

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Dolphin Pb-688

ÜRÜN TANIMI: Peluş Sırt Çantası

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Test Raporunda Söz Konusu Peluş Çanta Ürününün ‘Oyuncakların Güvenliği En 71-1 Mekanik Ve Fiziksel Özellikler’ Yönünden Uygunsuz Olduğu Tespit Edilmiştir. En 71-1 Standardındaki Küçük Parça Testine Göre: Üç Yaş Altı Çocuklar İçin Tasarlanmış Oyuncaklar Küçük Ve Kolaylıkla Ayrılabilen Parça İçermemelidir. Üründeki Fermuarların Bitişiğindeki Turuncu Kısımlı Materyal Oyuncaktan Kolayca Ayrılmış Ve Küçük Parça Silindirine Tamamen Sığmıştır. Ayrıca Oyuncak 3 Yaş Üstü İçin Tasarlanmış Ve Etiketlenmiş Ancak Test Raporuna Göre 3 Yaşın Altındaki Çocuklar İçin Uygun Olduğuna Karar Verilmiştir. Söz Konusu Dolphin Marka Peluş Çanta Ürünü Fitalat Kısmından Da Sınırlandırılan Değeri Aşarak Test Raporundan “Kalır” Sonuç Almıştır.

ÜRÜN GRUBU: Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri

MARKA: Taros

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Item No:4897

ÜRÜN TANIMI: Lolipop Şeklinde 6'Lı Keçeli Kalem Item No:4897 (Barkod: 8802021022212)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürün, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yapılan Küçük Parça Testinden Kalarak Boğulmaya Neden Olabilecek Küçük Parçalar Oluşturmaktadır.

ÜRÜN GRUBU: Silgi

ÜRÜN TANIMI: Ayıcık Figürlü S-9171 Model Pembe Silgi (Barkod No:6973511065483)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1'E Göre Yapılan Çekme Testinden Sonra Ayıcıklı Silginin Kulakları Küçük Parça Oluşturdu.



ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı

MARKA: Metan

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod: 8697430030015

ÜRÜN TANIMI: Metan Lavabo Açıcı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Alkano

ÜRÜN TANIMI: "Alkano" Marka İbareli Çocuk Pantolonu (Siyah)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik – Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri Standardının Gereklerini Karşılamamaktadır.



ÜRÜN GRUBU: Emzik Bağlayıcılar

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: (Dağıtıcı Etiketinde: Tedi 140011787, Barkod: 2014000166954)

ÜRÜN TANIMI: Bbk Ahşap Figürlü Emzik Askısı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 12586 Teknik Düzenlemesi Ürün Güvenliğine İlişkin 6.2 Uzunluk, 6.2.1 Gereksinimler (Giysiye Tutturma Elemanı Hariç Emzik Askısının Boyunun 220 Mm'den Uzun Olduğu Tespit Edilmiştir. Serbest Halde Bile Ürün Boyu 220 Mm'den Uzundur.) Hükümlerine Aykırılık Yönüyle Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir.

ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar

MARKA: Kızılkaya

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Kzl-1909098

ÜRÜN TANIMI: Flamingo Figürlü Peluş Anahtarlık Kzl-1909098(Barkod No: 8697197087598)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1 Standardının Kısım 5.1B-Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Testlerinden Küçük Parça Oluşturmuştur.

ÜRÜN GRUBU: Toplar

MARKA: Casper

ÜRÜN TANIMI: Pembe Renkli Zıp Zıp Top

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1 Standardı Hükümleri Çerçevesinde Zıplama Topu Üzerinde Yer Alan Tıpa, Çekme Testi Esnasında 27 N Altında Yerinden Çıkarak Küçük Parça Oluşturmuştur.

ÜRÜN GRUBU: Kalem Kutusu

MARKA: Logon Colorful

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 2028

ÜRÜN TANIMI: Kız Modeli Kabartmalı Kalem Kutusu

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Toplam Kurşun Miktarı Limit Değerlerin Üzerindedir.



ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar

MARKA: Takışık

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod: 8698851215883, K088

ÜRÜN TANIMI: "Takışık" Etiketli Peluş Anahtarlık (Barkod: 8698851215883, K088)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürün; Teknik Düzenlemesi Ts En 71-1 Standardının Ürün Güvenliğine İlişkin Kısım 5.1B-Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Testlerinden Küçük Parça Oluşturarak Kalır(F) Sonuç Almıştır.

ÜRÜN GRUBU: Bebek Giyim

MARKA: Barbie

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8684024197247

ÜRÜN TANIMI: Barbie Marka, Brb4sg-Bki6002 Model, 8684024197247 Barkod Numaralı, 9-10 Yaş Bikini Takımı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma