Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararına itirazda bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dede'ye "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle, kararı istinafa taşıyacak.

Kaynaklar, "Mahkeme, üst sınırdan verseydi ceza 4 yıl 6 aya kadar çıkabilirdi. Dosya kapsamında 4 yıl 6 ay vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz." ifadeleri kullandı.

