Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde uygulanan kuver, servis ücreti, garsoniye ve benzeri ek bedelleri kaldıracak yeni bir düzenleme üzerinde sona gelindi. Hazırlanan taslak kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ AY GÜNDEME GELMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı uzun süredir tartışmaya sebep olan bir uygulamanın önüne geçmek için çalışmaları hızlandırmıştı. Bazı işletmeler lokasyonuna göre tartışma yaratacak hizmet bedeli, kuver veya başka bir isim adı altında tüketicilerden ekstra bir ödeme istiyordu. Geçtiğimiz aylarda ise kaldırılacağı yönünde haberler servis edilmişti.

TASLAK HAZIRLANDI

Karar’da yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı taslağı hazırladı. Hazırlanan taslakta; işletmeler, masa bedeli, açma parası, servis ücreti ya da farklı adlar altında hiçbir ek ücret talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yer alan fiyatını ödeyecek.

RESMİ GAZETE'Yİ BEKLİYOR

Böylece menüde görülen fiyat, sunum ve servis dahil nihai bedel olacak. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağın kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenleme sonrası 81 ilde denetimlerin artırılması ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanması tahmin ediliyor.