Kaynak: İHA

Sosyal medyada çocukları konu alan bazı paylaşımlar, kamuoyunda tepki çekerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında ‘küçük trans çocuklara örnek olacağız’ başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda Bakanlığımızca, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir. Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması; güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez. Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.