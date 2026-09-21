Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı edinilmesine ilişkin yürütülen denetim ve incelemelerin sonuçlarını açıkladı. Yapılan işlemler sonucunda yatırımcılar ve aile fertleri dahil 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği veya geri alındığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, yabancıların yatırım yoluyla vatandaşlık başvuruları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriliyor. Yatırım uygunluk belgesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerçekleştiriliyor.

5 BİN 391 KİŞİNİN VATANDAŞLIK KARARI İPTAL EDİLDİ

Sahte veya usulsüz ekspertiz raporları kullanılarak vatandaşlık sürecinin suistimal edildiğine yönelik tespitlerin ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

İncelemelerde 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Söz konusu yatırımcılar ve aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi.

743 KİŞİNİN VATANDAŞLIK KARARI GERİ ALINDI

Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra millî güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Bu kişiler ve aile fertleri dahil olmak üzere toplam 743 kişinin vatandaşlık kazanma kararı geri alındı. Böylece işlem yapılan kişi sayısı toplam 6 bin 134'e ulaştı.

11 ŞUBAT'TAN SONRA 1400 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Bakanlık, 11 Şubat 2026'dan itibaren yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri dahil 1393 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini açıkladı.

Aynı dönemde 7 kişinin vatandaşlık kararı ise millî güvenlik ve kamu düzeni açısından sakınca tespit edilmesi nedeniyle geri alındı.

İSTANBUL'DAKİ SORUŞTURMADA 1070 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazanıldığı iddiasıyla 1070 kişi tespit edildi.

Bu kişilerin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin ise aile ferdi olduğu belirtildi. Bakanlık, 1015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise daha sonraki tarihlerde Türk vatandaşlığını kazandığını bildirdi.

BAKANLIKTAN PERSONEL AÇIKLAMASI

Vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişiden biri hakkında geri alma, üçü hakkında ret işlemi uygulandığı, diğer yedi kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığının belirlendiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı ayrıca soruşturmalara konu usulsüzlüklerin başvuru öncesindeki belgelerde yapılan sahtecilik girişimleriyle ilgili olduğunu belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal tespit edilmediğini bildirdi. Suç teşkil eden işlemlerin adli mercilere taşındığı kaydedildi.