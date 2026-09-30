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Kaynak: AA

Milli Emlak uzman yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı kadroları için gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları belli oldu. Adayların merakla beklediği sonuçlar, Kariyer Kapısı üzerinden erişime açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatı kadrosunda uzman yardımcısı ve denetmen yardımcısı istihdam edileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "10-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak uzman yardımcılığı sözlü sınavı ile 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan Milli Emlak denetmen yardımcılığı sözlü sınavı sonuçları yayımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sonuçlara, "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.