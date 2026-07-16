Yeniçağ Gazetesi
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Bakanlık düğmeye bastı: Binlerce personel işe alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kadrosunu genişletmek için yeni bir istihdam süreci başlattı. Detayların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bakanlık düğmeye bastı: Binlerce personel işe alınacak - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, personel kadrosunu genişletmek için önemli bir adım attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık bünyesine 1874 personel alımı yapılacağını açıkladı.

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Bakanlık düğmeye bastı: Binlerce personel işe alınacak - Resim: 2

Alım süreci başladı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bakanlık düğmeye bastı: Binlerce personel işe alınacak - Resim: 3

Türkiye genelinde görev yapacaklar

Alınacak personelin ülke genelinde farklı bölgelerde görev alacağı ifade edildi.

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Bakanlık düğmeye bastı: Binlerce personel işe alınacak - Resim: 4

Yeni kadroların, özellikle üretim ve üreticiye destek alanlarında aktif rol üstleneceği vurgulandı.

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Bakanlık düğmeye bastı: Binlerce personel işe alınacak - Resim: 5

Detaylar bekleniyor

Personel alımına ilişkin başvuru takvimi, kadro dağılımı ve şartların ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi ilanla duyurulması bekleniyor.

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Bakanlık düğmeye bastı: Binlerce personel işe alınacak - Resim: 6

Yeni istihdam hamlesinin, hem sektöre hem de iş arayan vatandaşlara önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

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