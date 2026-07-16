Tarım ve Orman Bakanlığı, personel kadrosunu genişletmek için önemli bir adım attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık bünyesine 1874 personel alımı yapılacağını açıkladı.
Bakanlık düğmeye bastı: Binlerce personel işe alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, kadrosunu genişletmek için yeni bir istihdam süreci başlattı. Detayların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Alım süreci başladı
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde görev yapacaklar
Alınacak personelin ülke genelinde farklı bölgelerde görev alacağı ifade edildi.
Yeni kadroların, özellikle üretim ve üreticiye destek alanlarında aktif rol üstleneceği vurgulandı.
Detaylar bekleniyor
Personel alımına ilişkin başvuru takvimi, kadro dağılımı ve şartların ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi ilanla duyurulması bekleniyor.
Yeni istihdam hamlesinin, hem sektöre hem de iş arayan vatandaşlara önemli katkı sağlaması hedefleniyor.