Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik denetimleri devam ederken Bursa'dan dikkat çeken bir sonuç geldi.
Bakanlık açıkladı: Ünlü pideci dana eti diye at ve eşek eti yedirmiş
Önünde uzun kuyrukların oluştuğu, şehir dışından gelenlerin bile uğradığı pideci Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimine takıldı. Dana eti olarak sunulan çiğ cantık harcında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. İşletmenin hangisi olduğu da Bakanlığın listesiyle ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşların yemek yemek için uzun kuyruklar oluşturduğu, şehir dışından gelen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında gösterilen bir pidecinin ürününde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
Bakanlığın 30 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine giren işletmenin, dana eti olarak sunduğu çiğ cantık harcında mevzuata aykırı et kullandığı belirlendi.
DANA ETİ OLARAK SUNULUYORDU
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin denetimleri kapsamında işletmeden "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" adıyla sunulan üründen numune alındı.
Numune üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar incelemeleri sonucunda ürünün içeriğinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi.
Tek tırnaklı hayvanlar arasında at ve eşek gibi hayvanlar bulunuyor.
Böylece tüketiciye dana eti olduğu belirtilerek sunulan cantık harcının içeriğinin belirtilenden farklı olduğu Bakanlığın denetimleri sonucunda ortaya çıktı.
NUMUNELER HAZİRAN AYINDA ALINDI
Resmi kayıtlardaki bilgilere göre denetim ekipleri söz konusu numuneyi 8 Haziran 2026 tarihinde işletmeden aldı.
Ürünün içeriğinin belirlenmesi amacıyla numune üzerinde detaylı laboratuvar analizleri gerçekleştirildi.
İncelemeler sonucunda tüketicilere dana eti olarak sunulan ve bu şekilde belirtilen harcın içerisinde gıda mevzuatına aykırı et kullanıldığı tespit edildi.
Denetimin sonucu ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan listeye yansıdı.
BURSA'NIN TESCİLLİ LEZZETİYLE GÜNDEME GELDİ
Ortaya çıkan sonuç Bursa'nın önemli yöresel lezzetlerinden cantığı da yeniden gündeme taşıdı.
Bursa Cantığı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde tescillenmişti.
Kentin bilinen lezzetlerinden biri olan cantığın hijyen ve üretim standartlarına uygun şekilde hazırlanmasına ilişkin Bakanlık ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.
ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERİN DE UĞRAK NOKTASIYDI
Söz konusu işletmenin özellikle cantığıyla tanındığı, müşterilerin yemek yiyebilmek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ve Bursa dışından gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri olduğu belirtildi.
Ancak Bakanlığın yayımladığı listeyle birlikte işletmenin "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" olarak sunduğu üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği kamuoyuna yansıdı.
İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI İŞLETME
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer alan işletmenin Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösterdiği belirtildi.
Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı kayıtlara göre söz konusu işletmenin Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Acı Dayı Cantık Salonu olduğu ortaya çıktı.
Bakanlık kayıtlarında işletmeden alınan "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" ürününde yapılan inceleme sonucunda tek tırnaklı eti tespit edildiği bilgisine yer verildi.