Tarım ve Orman Bakanlığı, tek tırnaklı hayvan (At, eşek ve katır) eti sattığı tespit edilen kişi ve marketleri duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde Türkiye'nin farklı illerinde satılan bazı et ve et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER VE İŞ YERLERİ

Buna göre bakanlığın bugün (12 Mart) duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine ‘tek tırnaklı eti’ tespiti nedeniyle eklenen ürünler ve işyerleri şunlar:

MERSİN

Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi'nde sunulan et kavurma, Akdeniz'de Hakan Et Market - Fatma Unutkan tarafından satılan kırmızı et ve Yenişehir'de Hürriyet Et Market - Süleyman Say tarafından satılan çiğ kuzu kıymada tek tırnaklı hayvan eti belirlendi.

SAKARYA

Sakarya Akyazı'da Kartal Et ve Et Mamülleri - Burhan Kartal firmasına ait Burhan Güvenal markalı dana sucukta; İzmir Kınık'ta Lezzet Park - Ali Garip tarafından satılan kıymalı pide harcında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

İZMİR

İzmir'de Kınık'ta İmren Kasap (Et Galerisi) - Serkan Nazlı tarafından satılan dana köfte, Bornova'da Barış Pide Kebap Salonu - Barış Ahilik tarafından hazırlanan dana kıymalı çiğ pide harcı ve Torbalı'da Cosmos Et ve Mamulleri tarafından üretilen Cosmos Evren Et markalı dana sucukta tek tırnaklı hayvan eti belirlendi.

Öte yandan Ankara Etimesgut'ta Anksan Besicilik tarafından üretilen Anket markalı pişmiş dana dönerde, Adana Yüreğir'de Adem Tozman tarafından satılan kırmızı ette ve Kayseri Kocasinan'da Erciyes Sakadat Et Tavuk Deri Gıda tarafından üretilen Karayazı markalı dana kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.