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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen uluslararası operasyonlarda önemli bir sonuç elde edildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, kırmızı bültenle aranan 27 kişi ile ulusal seviyede aranan 38 kişi olmak üzere toplam 65 suçlu Türkiye'ye getirildi.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili ülkelerin kolluk kuvvetlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

8 ÜLKEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, yakalanan şüpheliler farklı ülkelerde tespit edilerek Türkiye'ye iade edildi.

En fazla iade Gürcistan'dan 51 kişi ile gerçekleşirken, Almanya'dan 7, Belçika'dan 2, ayrıca Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan da aranan kişilerin Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İSİMLER DE YAKALANDI

Açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Ayrıca ulusal seviyede aranan 38 kişinin de yürütülen çalışmalar sonucunda iade edildiği ifade edildi.

Yetkililer, operasyonların yurt dışına kaçan suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARARLILIK MESAJI

Bakanlık açıklamasında, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verilirken, operasyonlarda görev alan emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı personeline teşekkür edildi.

Uluslararası iş birliğiyle yürütülen operasyonların önümüzdeki dönemde de aranan suçluların yakalanmasına yönelik kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.