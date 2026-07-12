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Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında önemli bir açıklama yaptı. Yapılan kontrollerde iki farklı çay markasında, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddesi tespit edildi.

LİSTEYE EKLENDİ

Bakanlık, 10 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu ürünleri “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine dahil etti.

YASAL DAYANAK AÇIKLANDI

Açıklamanın, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Yetkililer, gıda güvenliği kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurguladı.