İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 6 Mart’a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşların ise 3 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

PEGASUS’TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları, Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar ve yaşanan olaylar nedeniyle, 28 Şubat 2026 ve öncesinde düzenlenmiş 28 Şubat 2026 – 12 Mart 2026 (dahil) arasındaki biletler için ilave haklar sunulduğunu açıkladı. Bu ilave haklardan İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan (Riyad ve Damman) ve Bahreyn seferlerine bilet alanlar yararlanabilecek.

Sunulan haklar için işlemler ise Pegasus’un internet sitesi veya Pegasus Mobil uygulamasından 31 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Öte yandan Acenteden satın alınan biletler için acente ile iletişime geçilmesi gerektiğini bildirildi.

ESNEK DEĞİŞİM VE İADE HAKLARI