Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tağşiş listesi, gıda sahteciliğinin kamu kurumlarına kadar uzandığını gösterdi. Konya'daki bir devlet üniversitesinin kafeteryasında öğrencilere sunulan Adana kebapta yapılan hile, gıda güvenliği tartışmalarını büyüttü.
Bakanlığın tağşiş listesinde şok detay: Devlet üniversitesinde “yok artık” dedirten hile
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tağşiş listesi, gıda sahteciliğinin kamu kurumlarına kadar uzandığını gösterdi. Konya'daki bir devlet üniversitesinin kafeteryasında öğrencilere sunulan Adana kebapta yapılan hile, gıda güvenliği tartışmalarını büyüttü.Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde, üniversite kafeteryasında satılan ve normal şartlarda kırmızı etten yapılması gereken Adana kebapta kanatlı eti bulunduğu belirlendi.
Uzmanlar, geleceğimiz olan öğrencilerin toplu beslenme hizmeti aldığı bir devlet kurumunda bu tür bir usulsüzlüğün yaşanmasının gıda güvenliği ve denetim mekanizmaları açısından ciddi soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekiyor.
Bakanlığın güncel listesinde Konya genelinde faaliyet gösteren pek çok farklı işletmede de benzer tağşiş örneklerine rastlandı. Yapılan incelemelere göre;
Aladağ Etliekmek: Lahmacun iç harcında kanatlı eti,
Gürkan Pide Salonu: Pide iç harcında kanatlı eti ve taşlık,
Öz İkram Kasabı: Satışa sunulan kıymada kanatlı eti ve taşlık,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Kafeteryası: Adana kebapta kanatlı eti tespit edildi.
Son dönemde lahmacun, pide ve kebap fiyatlarındaki artışlara gerekçe olarak kırmızı et maliyetleri gösterilse de tağşiş listeleri bazı işletmelerin yüksek fiyatlara rağmen daha ucuz olan kanatlı eti ya da sakatatlara yöneldiğini kanıtlıyor.
Bu durum tüketicilerin kırmızı et ücreti ödeyip sakatat veya kanatlı eti tüketmesine, dolayısıyla iki kat mağdur olmasına yol açıyor. Bakanlık verileri incelendiğinde; sucuk, kıyma, lahmacun, pide harcı ve kebap gibi günlük tüketimi yoğun olan ürünlerde kanatlı eti, taşlık, baş eti ve kalp gibi malzemelerin kullanımının yapısal bir sorun haline geldiği görülüyor.
Üniversite kafeteryasında yaşanan bu son olay, okul yemekhaneleri ve yurtlar gibi toplu tüketim alanlarındaki kamusal denetimlerin sıklığı ile güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı.