Bakanlığın tağşiş listesinde şok detay: Devlet üniversitesinde “yok artık” dedirten hile

Bu durum tüketicilerin kırmızı et ücreti ödeyip sakatat veya kanatlı eti tüketmesine, dolayısıyla iki kat mağdur olmasına yol açıyor. Bakanlık verileri incelendiğinde; sucuk, kıyma, lahmacun, pide harcı ve kebap gibi günlük tüketimi yoğun olan ürünlerde kanatlı eti, taşlık, baş eti ve kalp gibi malzemelerin kullanımının yapısal bir sorun haline geldiği görülüyor.

Üniversite kafeteryasında yaşanan bu son olay, okul yemekhaneleri ve yurtlar gibi toplu tüketim alanlarındaki kamusal denetimlerin sıklığı ile güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı.