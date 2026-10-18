Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan işletmeleri kamuoyuna duyurduğu listeye yeni bir zeytinyağı ürünü eklendi. Daha önce farklı markalar altında piyasaya sunulan ürünleriyle defalarca listede yer alan Sabri Akın'a ait Onay Ticaret, bu kez Ayvalık Doğal markalı zeytinyağıyla gündeme geldi.

Son açıklanan kayıtla birlikte Akın'ın şirketleriyle ilişkilendirilen tağşiş kayıtlarının sayısının 132'ye ulaştığı belirtildi.

BU KEZ AYVALIK DOĞAL MARKASI LİSTEYE GİRDİ

Bakanlığın 12 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Onay Ticaret – Sabri Akın adına kayıtlı Ayvalık Doğal markalı zeytinyağına yer verildi.

Gıda Bülteni'nin aktardığı bilgilere göre, 012 parti numarasına sahip 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağları tespit edildi. Böylece söz konusu işletme, farklı bir marka adıyla bir kez daha Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde yer aldı.

71 FARKLI MARKAYLA GÜNDEME GELDİ

Sabri Akın ile bağlantılı olduğu belirtilen SSC Grup Tarım Gıda ve Onay Ticaret şirketlerinin, bugüne kadar 71 farklı zeytinyağı markasıyla tağşiş listelerinde bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu ürünlerde yapılan incelemelerde ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu ve susam yağı gibi farklı bitkisel yağların zeytinyağına karıştırıldığı bildirildi. Farklı marka isimleri altında satışa sunulan ürünlerin aynı işletmelerle ilişkilendirilmesi, zeytinyağı sektöründeki taklit ve tağşiş sorununu yeniden gündeme taşıdı.

DAHA ÖNCE DE İKİ FARKLI MARKAYLA LİSTEYE GİRMİŞTİ

Onay Ticaret – Sabri Akın'ın adı, 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Bakanlık listesinde de yer almıştı. O tarihte Ayvalık Kooperatif markasıyla satışa sunulan erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağı karışımı tespit edildiği açıklanmıştı.

15 Ağustos 2025 tarihli duyuruda ise aynı işletmeye ait Ayvalık İncisi markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağı bulunduğu bildirilmişti. Son olarak 12 Ekim 2026'da yayımlanan listede Ayvalık Doğal markasının yer almasıyla işletme bir kez daha gündeme geldi.

ZEYTİNYAĞINDA TAĞŞİŞ NASIL YAPILIYOR?

Zeytinyağında tağşiş, ürünün içerisine farklı bitkisel yağların veya beyan edilen kalite sınıfına uygun olmayan yağların karıştırılmasıyla gerçekleştirilebiliyor. Bu yöntemle ürünün içeriği değiştirilirken tüketiciye ambalaj üzerinde belirtilenden farklı özelliklere sahip bir yağ sunulabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen ürünleri ve işletmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.