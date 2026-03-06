Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı son faaliyet raporuna göre, 2025 yılı içerisinde toplam 4 bin 674 proje denetimden geçti ve bu projelerin 3 bin 772'si onay alarak uygun bulundu.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, doğrudan ÇED raporu şartı aranmaksızın onaylanan 3 bin 56 projenin dağılımı oldu. Bu projelerin bin 5'i, yani yaklaşık üçte biri, petrol ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımlardan oluştu.

Bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporu, maden, petrol, sanayi ve enerji başta olmak üzere çok sayıda projede ÇED sürecinin nasıl işletildiğini ortaya koydu.

PETROL VE MADENCİLİK ÖNDE

Rapora göre 2025 yılı boyunca toplam 4 bin 674 proje incelendi. Bunların 716'sına "ÇED Olumlu", 3 bin 56'sına "ÇED Gerekli Değildir", 304'üne "ÇED Olumsuz", 598'ine ise "ÇED Raporu Gereklidir" kararı verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, böylece toplam 3 bin 772 proje için uygunluk kararı verilmiş oldu. ÇED raporu aranmadan uygun bulunan 3 bin 56 projenin bin 5'inin petrol ve madencilik sektöründe yer aldığı kaydedildi. Aynı kapsamda 495 sanayi, 256 atık - kimya, 513 tarım - gıda, 395 enerji, 70 ulaşım - kıyı ve 322 turizm - konut projesi için de ÇED raporu aranmadı.

ÇED SÜRECİ DOĞRUDAN SONLANDIRILACAK

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte "ÇED Gerekli Değildir" kavramı mevzuattan çıkarıldı.

Bunun yerine, projenin uygun bulunduğunu gösteren "ÇED Olumlu" ve daha kapsamlı inceleme gerektiğini belirten "ÇED Raporu Hazırlanmalıdır" ifadeleri getirildi.

Yeni düzenlemeyle halkın bilgilendirilmesi toplantılarına ilişkin yaptırımlar da değişti. Buna göre proje sahibi ya da yetkilendirilmiş danışman kuruluşun toplantıya katılmaması halinde süreç bir kez ertelenecek, ikinci kez katılım sağlanmazsa ÇED süreci doğrudan sonlandırılacak.

Halkın projeyi protesto ederek toplantıya katılmaması halinde ise proje açısından herhangi bir değişiklik olmayacak. Yönetmelikte ayrıca "doğal afet" ifadesinin yanına "kuraklık" da eklendi. Böylece kuraklık da projelerin yapılabilirliğini etkileyen olağanüstü durumlar arasına girdi.