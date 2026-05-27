Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim 2024'te Ferhat D.'nin Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde oturduğu gökdelenin 43'üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde bulunan Ferhat D. ve Ezgi Ö., gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D. ifadesinde, Semanur Arslan'la birkaç gün önce tanıştıklarını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü.

Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağlama krizleri yaşadığını iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi ve toksikoloji raporlarının çıkmasının ardından, 'yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması' nedeniyle 1 yıl önce dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

Kararda, Arslan'ın telefonundan imaj kaydı alınamadığı ve inceleme yapılamadığı, Arslan'ın HTS incelenmesinde herhangi bir şüpheli görüşmesinin olmadığının tespit edildiği ve yapılan otopsi raporunda ölüm sebebinin iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun belirtildiğine yer verildi. Şüphelilerin beyanlarının aksini gösteren bir delile rastlanılmadığı ve Arslan'ın veda mektubu olduğu değerlendirilen yazının intihara delil sayıldığı vurgulandı.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, karara itiraz etti. Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde Semanur Arslan'ın ölümünden önce taksi çağırdığı, eşyalarını hazırlayıp salona koyduğu belirtildi. Semanur Arslan'ın telefonunun da incelenmediği vurgulanarak, "Savcılık tarafından gerekli ve yeterli araştırma yapılmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Maktulün kullanmakta olduğu telefonun incelemesi yapılmamıştır. Maktulün olay yerinden ayrılmak için taksi çağırmış olması, valizini ve eşyalarını hazırlayıp salona koyması, intihar etmeyi düşünen bir kişinin yapacağı hazırlıklar olmayıp bu durum hayatın olağan akışına aykırıdır. Dosyada bulunan, arka planı pembe tonlarda ekran üzerinde görülen veda yazısı şeklindeki yazının, maktulün sosyal medyasında paylaşıp paylaşmadığı belli olmadığı gibi maktul tarafından yazılıp yazılmadığı da kesin değildir" ifadeleri yer aldı. İtirazı değerlendiren mahkeme takipsizlik kararını kaldırdı.

TELEFONUN İMAJ KAYDI ALINAMADI

Savcılık tarafından yeniden açılan dosyada ikinci kez takipsizlik kararı verildi. 14 Mayıs'taki kararda Semanur Arslan'ın telefonunun imaj kaydının alınamadığına dair Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporunun dosyada bulunduğu belirtildi. Kararda, Semanur Arslan'ın kullandığı hatta ait iletişim tespiti evrakı incelendiğinde olay tarihine yakın zamanda birçok kez görüşme kaydının tespit edildiği, tanık ifadeleri incelendiğinde Semanur Arslan'ın başka kişi ya da kişiler tarafından öldürüldüğünü veya intihara yönlendirildiğini gösteren net ve somut bir delile ulaşılamadığı, şüpheli Ezgi Ö.'nün olay tarihinde kullandığı telefonunu başka birine sattığını söylediği, Şüpheli Ferhat D.'nin telefonunda yapılan incelemede; olay öncesi, sonrası veya olay günü içeriklerine ait olduğu değerlendirilen bir veriye rastlanılmadığı belirtildi.

Kararda, Semanur Arslan'dan elde edilen erkek DNA'sı içerdiği belirlenen tırnak parçalarından DNA profilinin tespit edilemediği, şüpheli beyanları ile görüntü inceleme tutanaklarının uyumlu olduğu, Semanur Arslan'ın şüphelilerin eylemleri nedeniyle vefat ettiğine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

'TEKRAR İTİRAZ YOLUNA GİDECEĞİZ'

Ailenin avukatı Ilgın Naz Malkoç Karan, karara yine itiraz edeceklerini söyleyerek, "Aslında iki takipsizlik kararı için farklı nedenler yok. Benzer, üstünkörü, gerekçesi detaylı verilmeyen karar. Semanur, 1 yıl önce kardeşine mesajla, 'bana bir şey olursa telefon şifrem bu' diye bir şifre paylaşmış. 'Telefonumu kır, kaldır, şifrem de bu her şeyimi sil' şeklinde bir mesaj göndermiş. Biz bunu savcılığa sunduk ve telefonun açılmasını istedik. Rapor alınmasını, siber suçlardan imaj alınmasını ve bu tarz işlemlerle telefon raporunu çıkararak aslında gerçeğe ulaşmak istedik; ancak telefon şifresi denendiğinde telefon kullanılamıyor uyarısı verildiği söylendi. Ve imajının alınamaması sebebiyle telefon incelenemedi. Bu nedenle aslında ikinci takipsizlik kararının bu kadar hızlı olmasının sebebi bu durum oldu" dedi.

'ŞÜPHE DURUMU DEVAM EDİYOR'

Avukat Karan, olayda şüphe durumunun devam ettiğini söyleyerek, "Kaldı ki aile de zaten şüphe içinde hala. Soruşturma süreci şüphemizi yok edecek şekilde geçmedi. Eksik yapıldığını düşündüğümüz şeyler var. Ailenin de araştırılmasını, özellikle incelenmesini istediği konular, ifadesini alınmasını istediği insanlar var. Dosya da bu soruların cevabı alındıktan sonra eğer kapanacaksa kapansın istiyoruz.

Kısa soruşturma süreçleri, yüzeysel raporlarla dosyaların kapanması hukuka tamamen aykırı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak biz de gönüllü avukatları olarak itirazımızda bulunacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itirazda bulunacaktır. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in söylediği gibi; kurulan komisyonla birlikte, daha detaylı, daha ince, daha titizlikle ve ailelerin içini rahatlatacak şekilde soruşturmalar yürütülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.