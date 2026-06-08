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Kabulün ardından sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ı Bakanlığımızda ağırladık. Gençlerimizin gelişimine katkı sunacak çalışmalar, sporun toplumumuzdaki birleştirici gücü ve kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek konular üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve samimi değerlendirmeleri için sayın bakanımıza teşekkür ediyor, gençlerimiz ve aziz milletimiz için yürüttüğümüz çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, güvenli spor alanlarının oluşturulması ve iki bakanlığın ortaklaşa yürüteceği projelerin koordinasyonu gibi stratejik konuların da değerlendirildiği öğrenildi.