Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili soruşturma dosyasına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 12 bakanlık çalışanıyla ilgili soruşturma izni vermeme kararının gerekçesi de eklendi.

Dosyaya dahil edilen 40 sayfalık kararda, yangından 36 gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Başkontrolör Barış B. tarafından yapılan denetime ait ifadeler de yer aldı.

Denetime ilişkin hazırlanan raporda, müşteri yatak odalarında “duman dedektörü” bulunduğu bilgisi yer almış, ancak otelin yangın güvenliğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştı.

Öte yandan, denetim sırasında duman dedektörlerinin çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmemiş; bu dedektörlerin, odalarda sigara içilmesi nedeniyle alarmın çalmasını önlemek için personel tarafından kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

BAKAN ERSOY'DAN DEDEKTÖR SAVUNMASI

DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre Turizm Bakanı Ersoy, bakanlık çalışanlarına soruşturma izni verilmemesinin gerekçeli kararında duman dedektörlerinin denetlenmemesi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Ersoy, gerekçeli kararda yer alan savunmasında duman dedektörlerinin test edilmesinin ancak planlı bir yangın tatbikatı ve müşterilerin önceden bilgilendirilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Ersoy'un ifadelerine göre, dedektörler müşterilerin paniğe kapılmaması için denetlenmedi.

Ersoy'un söz konusu ifadeleri şu şekilde:

"Bakanlık kontrolörleri tarafından 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan denetimde, 'Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'in 18'inci maddesine 2023 yılında eklenen 'Odalarda duman dedektörü bulunur' cümlesi nedeniyle Grand Kartal Otel odalarında duman dedektörünün sadece mevcudiyetine bakıldığı, zira dedektörlerin çalışıp çalışmadığına yönelik tespitin ancak planlanmış bir yangın tatbikatı ile müşterilerin önceden bilgilendirilmesi suretiyle yaralanmalara yapılabileceği, aksi şekilde yapılan bir denetimin müşteriler arasında paniğe yol açarak hatta can kaybına yol açabileceği…"

Ersoy, yangın güvenliği denetiminin uzmanlık gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, söz konusu denetimde "16 Aralık 2024'te tespit edilen yetersizliklerin / eksikliklerin, bu alanda eğitimi ve yetkinliği olmayan kişiler tarafından fark edilemeyeceğini" savundu.