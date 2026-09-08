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Kaynak: DHA

Slovakya'nın başkenti Bratislava, uluslararası eğitim diplomasisine ev sahipliği yaptı. PISA 2025 Bölgesel Toplantısı için bu şehirde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, diplomatik temaslarını hızlandırdı. Bakan Tekin, toplantı marjında Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ile görüştü. İki ülke arasındaki mevcut eğitim bağları masaya yatırıldı. İş birliğini artırma yolları detaylı şekilde ele alındı. Tekin, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada Kendirbaeva ve heyetine teşekkürlerini iletti.

Bakan Tekin, Bratislava'daki temasları kapsamında Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile de görüştü. Tekin, Mikanadze'ye nazik ev sahipliği ve katkıları dolayısıyla şükranlarını sundu. İki bakan, ülkeler arasındaki dostane ilişkileri eğitime taşıma imkanlarını konuştu.