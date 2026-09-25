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Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulunarak kentte devam eden su ve sulama yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Suyun milli güvenlik ve gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Yumaklı, son 24 yılda Türkiye genelinde yaklaşık 5 trilyon liralık yatırımla 11 binin üzerinde su ve sulama projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

EDİRNE'YE 73 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Edirne'ye son 24 yılda yaklaşık 73 milyar liralık su ve sulama yatırımı yapıldığını açıklayan Yumaklı, kentte 235 tesisin inşa edildiğini, 9 baraj ve 28 göletin hizmete alındığını belirtti. Ayrıca 687 bin dekarlık arazinin su ve sulama sistemlerinin tamamlandığını ifade etti.

ÇÖMLEKKÖY BARAJI İÇİN 2028 HEDEFİ

Çömlekköy Barajı ile 56 bin 500 dekarlık arazinin sulanacağını belirten Yumaklı, barajın maliyetinin yaklaşık 1,3 milyar lira, sulama yatırımının ise 2,7 milyar lira olduğunu söyledi. Barajın 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Yumaklı ayrıca 7,8 milyar liralık Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması'nın yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

“BİR DAMLA SUYUN KIYMETİ ANLAŞILDI”

Yatırımların hızla tamamlanacağını belirten Bakan Yumaklı, “Kaybedecek bir günümüz bile yok. Bir damla suyun kıymeti geçtiğimiz yıl herhalde çok net bir şekilde anlaşıldı. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür olaylarla karşılaşmamak, olumsuz etkilenmemek için yatırımlarımızı hızlıca tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.