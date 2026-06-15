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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesine yönelik sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, özellikle yaz aylarında artan risklere dikkat çekerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

“ATEŞ YAKMAYALIM” UYARISI

Bakan Yumaklı, ormanlık alanlar ve açık arazilerde ateş yakılmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım.”

Yumaklı, en küçük bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara neden olabileceğini hatırlattı.

28 BİN PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Ormanların korunması için geniş bir ekip ve kapasiteyle çalışmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, 28 bin personel ve 138 bin gönüllünün yanı sıra hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ifade etti.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞI”

Bakan Yumaklı, tüm hazırlıklara rağmen en önemli unsurun vatandaşların dikkat ve hassasiyeti olduğunu vurguladı:

“Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır.”

Orman yangınlarına karşı uyarıların yaz boyunca devam edeceği belirtilirken, yetkililer vatandaşlara kurallara uymaları çağrısını yineledi.