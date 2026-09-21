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Erzincan programı kapsamında jeotermal enerjiyle üretim yapılan serayı ziyaret eden Yumaklı, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Serada topraksız tarım yöntemiyle üretim gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, alan verimliliğine vurgu yaptı. Yumaklı, 30 dönümlük serada, 90 dönümlük geleneksel topraklı tarım alanından alınabilecek miktarda üretim gerçekleştirilebildiğini dile getirdi.

Üretimin kontrollü ve izole koşullarda gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, serada yetiştirilen ürünlerde pestisit kullanılmadığını söyledi.

Jeotermal enerjinin sera üretiminde enerji maliyetlerinin azaltılması açısından da önemli avantaj sunduğunu kaydeden Yumaklı, bu kaynakların tarımsal üretimle birlikte değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yumaklı, bu alanlarda gerçekleştirilen üretimin hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sunduğunu dile getirerek "Hem kendi ihtiyacımız için bunları üretiyoruz. Hem de çok ciddi bir ihracatımız var. İnşallah bunu geliştirerek devam edeceğiz." dedi.