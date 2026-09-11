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Geçtiğimiz günlerde Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen fidan dikim töreninde dikkat çeken görüntüler ortaya çıkmıştı. Bakan İbrahim Yumaklı, kendisine verilen incir fidanını saksısından çıkarmadan toprağa yerleştirmiş, ardından durumun doğruluğunu teyit etmek için TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'a danışmıştı. Atalay'ın uyarısı üzerine fidan saksıdan çıkarılarak dikim işlemi usulüne uygun şekilde tamamlanmıştı.

FATURA PROTOKOL EKİBİNE KESİLDİ

Kamuoyunda çok konuşulan bu görüntülerin Bakanlık içindeki yansıması sert oldu. Tarım'da Haber'de yer alan haberde; edinilen bilgilere göre, tören öncesinde alanda gerekli denetimleri yapmamakla ve fidanın Bakana saksısıyla verilmesine engel olmamakla suçlanan protokol ekibinden Süleyman Kaplan görevden uzaklaştırıldı. Kaplan'ın, daha önce Özel Kalem bünyesinde çalıştığı ve sonrasında Bakan Yumaklı’nın protokol ekibine dahil edildiği biliniyordu.

BAKANLIKTA PROTOKOL UYGULAMASININ İŞLEYİŞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, Bakan'ın programlarını önceden denetleyen protokol ekibi uygulaması ilk olarak Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde hayata geçirilmişti. Başlangıçta 2 kişiyle yürütülen bu ekip, zamanla genişletilerek 6 personele çıkarıldı.