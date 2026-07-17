Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğiyle yürütülen Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmana Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çevre illerin valileri, milletvekilleri, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, IFAD Ülke Direktörü Liam F. Chicca, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve Orman Genel Müdürlüğü personeli katıldı.

6 İL VE 400 ORMAN KÖYÜNÜ KAPSAYAN DEV YATIRIM

Programda projenin detaylarını paylaşan Bakan İbrahim Yumaklı, 86 milyon avro bütçeye sahip olan dev çalışmanın 2031 yılına kadar kesintisiz süreceğini ifade etti. Yatırımın coğrafi sınırlarına değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız. Bu havzada yapılacak olan yatırımlar sadece bugünümüz için değil aynı zamanda bizim evlatlarımızın yarınının inşası için de son derece önemli.”

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuşmasında küresel iklim değişikliğinin etkilerine ve Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı zirai don, kuraklık, sel, taşkın ve dolu gibi doğal afetlere dikkat çeken Yumaklı, geçen yıl bölgeye yaptığı ziyareti hatırlatarak şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl buraya geldiğimde gözlerde umutsuzluk vardı. Ne olacağına dair kaygı ve endişe vardı. Buradan, Malatya'dan bütün Türkiye'deki üreticilerimize şunu söylemiştik: Endişe etmeyin. Biz buradayız. Devlet olarak hükümet olarak sizin yanınızdayız ve hep böyle olacak. Nitekim o günden itibaren hem bu konuda gerçekleştirilmiş olan desteklerle hem de ağaçların bakımıyla ilgili uygulanan programla sadece Malatya'da değil Türkiye'mizin dört bir tarafından bu ziraat ile ondan etkilenen ağaçların bu sene güzel meyveler vermesini diledik ve bunun için çalıştık. Çok şükür bunun güzel sonuçlarını da aldık.”

EROZYONA KARŞI ÇİFTE KORUMA KALKANI

İklim krizinin getirdiği en tehlikeli ve sinsi tehditlerden birinin erozyon olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, projenin çevreye ve üretime sağlayacağı katkıları şu sözlerle özetledi:

"Bu proje kapsamında toprak muhafaza ve sel kontrolü çalışmaları gerçekleştirilecek, ormanlaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek, ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirecek ve özellikle de mera ıslahı konusunda da önemli çalışmalar olacak. Hayvan içme suyu tesislerinden farklı kırsal altyapıya kadar pek çok yatırımla inşallah bölgenin üretim gücünü artıracağız.”