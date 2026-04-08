Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Almanya Büyükelçisi Sayın Sibylle Katharina Sorg’u Bakanlığımızda misafir ederek iki ülke arasındaki tarım, su ve ormancılık alanlarındaki potansiyel iş birliklerini ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıymetli misafirimize teşekkür ediyor, iki ülke arasındaki iş birliğimizin daha da güçlenmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.