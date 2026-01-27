Türk’ün en başta gelen kutsallarından; aile ve ekmek…

Nereye gidiyoruz?.. Biliyorum, çok geç kalınmış bir soru!..

Geride bıraktığımız hafta sonu ve dünden karanlık gündemimize düşen iki haber;

-Kabus Gibi Çökmüşlerdi: 'Lavaş Piyasası' Operasyonu…

-'Boşanma Partisi' trendi…

Hazreti Google’a “Türkiye’de yeni nesil mafya, çete örgütlenmeleri” diye sorduğunuzda karşınıza “Barış Boyun çetesi”, “Daltonlar çetesi”, “Redkitler çetesi”, “Baygaralar çetesi”, “Casperlar çetesi”, “Gündoğmuşlar” ve “Anucurlar çetesi” gibi çok aktüel (!) isimli karanlık yapılanmalar çıkıyor.

Şimdi bir de “lavaş çetesi” çıktı!..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 'Barış Turgut' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

***

Her gün, orijinal bir yeni nesil mafya çete yapılanması ile karşılaşıyoruz!.. Her sabah emniyet teşkilatını yeni operasyon haberleri ile uyanıyoruz. Peki, ne oluyor da bunların kökü kurutulamıyor?.. Ekmek piyasasına da el atmışlar!..

CHP İçişleri Politikalar Kurulu Başkanı Murat Bakan’a sorduk. Bakan, “İçişleri Bakanı yine kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 121 bin operasyon yaptıklarını bu operasyonlarda 90 bin kişiyi tutukladıklarını da kaydediyor. Tamam da o zaman insanlar bir soruyu sormadan edemiyor; diğer 30 bin operasyon neden yapıldı, boşuna mı yapıldı? Öncelikli olarak bunu tespit etmek önemli” dedi.

Mersin’deki operasyondan hareketle daha geniş bir perspektif ile olaylara bakılması gerektiğini kaydeden Murat Bakan, YENİÇAĞ’a şunları söyledi;

“Bu tür operasyonları duyururken öncelikle sosyal medya hesabının kullanım yöntemi önem kazanıyor. Bazı olayları kamuoyu ile paylaşırken daha özenli olmak önem taşıyor. Türkiye’de bu vakaya benzer onlarca olay oluyor. Simit satıcıları yeri geliyor tablalarını belirli bir yere koymak için birbirleriyle kavga edebiliyor. Burada yaşanan olayı kamuoyuna nasıl yansıttığınız önemli. Eğer abartarak yansıtırsanız elbette kamuoyu bunu yansıttığınız biçimde tartışacaktır. İçişleri Bakanının kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar daha çok siyasal etki yaratma nitelikli olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu yöntem ve üslup doğru olmuyor.

Bugün, Türkiye’de en önemli sorunlardan birisi yeni nesil mafya yapıları. Türkiye’de birçok yerde suç merkezleri oluşma noktasına geldi adeta. Yapılan operasyonlarda torbacı, satıcı, ünlü isimler ve başkaları yakalanıyor, ancak sorunun esas boyutunda bir adım göremiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir gemiye operasyon yapılıyor, İnterpol Türkiye’ye bilgi verip yardım alıyor bunun da nedeni geminin taşıdığı malın bir Türk’e ait olması. O ana kadar yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken operasyonun ardından Türkiye’de bu gemi ile bağlantılı operasyonlar yapıldığı ve gözaltılar olduğu duyuruluyor. Sonuçta başlangıçta hiçbir şey almadığı, bundan haberdar olunmadığı gibi hareket edilirken daha sonra duyurulması da bambaşka bir çelişki olarak karşımızda. Kısaca sosyal medyayı sorumlu kullanıp, Türkiye’deki suç iklimini iyi analiz ettikten sonra mücadele yapılması kalıcı sonuçları beraberinde getirecektir.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın koltuğunun sallantıda olduğu başkentte en güncel konular arasında. Sokaklardaki dehşet görüntülerine her gün yenilerin eklendiği bir ortamda, çetelerle mücadele görünümlü sosyal medya paylaşımları, kimseye inandırıcı gelmiyor. Bence, Ali Yerlikaya kendisine profesyonel bir PİAR’cı bulmalı!..

***

Daha da çürütülmeye, kokuşmuşluğunda ötesine geçirilmeye çalışan toplum yapımızdan acıtıcı diğer haber;

- ‘Boşanma Partisi' trendi

İzmir'de yat ve tekne kiralama firmaları, doğum günü ve evlilik tekliflerinin yanına "boşanma partisi" organizasyonlarını da ekledi. Karşıyaka Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda faaliyet gösteren yat ve tekne kiralama firmaları, doğum günü ve evlilik teklifi gibi klasik etkinliklerin yanına "boşanma partisi" organizasyonlarını da ekledi.

Etkinlikler hakkında konuşan organizasyon firması yetkilisi, boşanma partilerine olan talebin arttığını belirterek, "Boşanma partisi organizasyonu 5 bin lira. Teknelerimiz 7-8 kişi kapasiteli, denizde 2 saatlik turlar yapıyoruz. Yiyecek, içecek ve pasta müşteriye ait. Boşanma partilerinde drone çekimini hediye ediyoruz. Drone çekiminin kurgusu da bize ait. Ayda en az 15 boşanma partisi düzenliyoruz" dedi.

***

Mahremiyet, mahreme saygı Türk’ün vazgeçilmezlerindendi!.. ABD ile yata kalka, “en muhafazakar siyasi iktidar” döneminde bu hallere düştük!.. Ya yarın?..