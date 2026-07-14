Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir’i makamında kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin Ankara’da gerçekleştirildiği bildirildi.

ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU DA GÖRÜŞMEDE YER ALDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pakistanlı komutanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’ya geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir’i kabul etti. Kabulde Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı” ifadelerine yer verildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.