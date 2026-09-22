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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul önünde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ilçeye gitti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Tuncay, hastanede yaralı öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek, “11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır” dedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin bulunduğu bölgede gerçekleşen silahlı saldırının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay bölgeye gitti. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı.

Tuncay’ı Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer karşıladı.

OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı’nın da eşlik ettiği Tuncay, saldırının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden olay ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tuncay, ardından yaralı öğrencilerin tedavi gördüğü hastaneye geçti.

Turgutlu’daki saldırının saat 07.59 sıralarında meydana geldiği, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.

YARALI ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Tuncay, hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret ederek aileleriyle görüştü.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Engin Pabuşcu’dan öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Tuncay, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“3 ÇOCUĞUMUZUN DURUMU AĞIR”

Saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Tuncay, şunları söyledi:

“11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler.”

Üç öğrencinin ilk müdahalelerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği de gün içerisinde açıklanmıştı.

“TOPLUMDA YARA OLMUŞ TÜM KONULARA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Tuncay, Cumhurbaşkanı’nın talimatı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in liderliğinde toplumda yara oluşturan konuların üzerine eğilmeye çalıştıklarını belirterek, “Toplumda yara olmuş tüm konulara parmak basmaya çalışıyoruz, değinmeye, dokunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştiren çocuk yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.