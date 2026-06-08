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Ordu / Hanife Akça / Yeniçağ



Bir dizi toplantı ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimizi teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Vali Muammer Erol’u makamında ziyaret etti.

Ordu Valiliği’ne gelişinde Vali Muammer Erol, Vali Yardımcıları Ayhan Durmuş, Hacı Mehmet Kara, Burak Keser ve valilik birim müdürleri tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ordu Valiliği Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik Makamına geçti.

Bakan Yardımcısı Çelik, Vali Muammer Erol ile bir süre sohbette bulundu. İlimizde yürütülen kamu hizmetleri başta olmak üzere Vali Erol’dan bilgi aldı.

Vali Muammer Erol, “Nazik ziyaretleri dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Ali Çelik’e teşekkür ediyoruz” dedi.