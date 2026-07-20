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Kaynak: Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayisinde üretim kapasitesini ve istihdamı güçlendirmeye yönelik desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

İstihdamı Koruma Destek Programı'nın süresinin üç yıla çıkarılacağını belirten Işıkhan, 2026-2028 döneminde sektöre toplam 187,5 milyar lira kaynak aktarılacağını açıkladı.

DÖRT AYDA 8,9 MİLYAR LİRA DESTEK

Işıkhan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 8,9 milyar liralık destek verildiğini açıkladı.

SÜRE ÜÇ YILA ÇIKIYOR

Bakan Işıkhan, destek programına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında toplam 187,5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."