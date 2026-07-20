Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayisinde üretim kapasitesini ve istihdamı güçlendirmeye yönelik desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

İstihdamı Koruma Destek Programı'nın süresinin üç yıla çıkarılacağını belirten Işıkhan, 2026-2028 döneminde sektöre toplam 187,5 milyar lira kaynak aktarılacağını açıkladı.

Dev destek paketi açıklandı: 922 bin sigortalı çalışana 6,7 milyar lira ödemeDev destek paketi açıklandı: 922 bin sigortalı çalışana 6,7 milyar lira ödemeEkonomi

DÖRT AYDA 8,9 MİLYAR LİRA DESTEK

Işıkhan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 8,9 milyar liralık destek verildiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: İstihdam desteğinin süresi uzatıldı - Resim : 2

SÜRE ÜÇ YILA ÇIKIYOR

Bakan Işıkhan, destek programına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında toplam 187,5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."