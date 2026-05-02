Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
Anasayfa Gündem Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2 buçuk saate varan seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Dev projenin tamamlanmasıyla yaz aylarında çileye dönen ulaşım süresinin rekor seviyede kısalacağını belirten Uraloğlu, yıllık 3 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 2

AKDENİZ SAHİLİNDE KESİNTİSİZ ULAŞIM DÖNEMİ

Mersin’in batı yönündeki otoyol ağını Çeşmeli’den Kızkalesi’ne uzatacak olan projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun devamı niteliğindeki bu yeni hat, D-400 karayoluna paralel ilerleyerek transit trafiği şehir merkezlerinden uzaklaştıracak.

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 3

Projenin teknik detayları şöyle:

Toplam uzunluk: 41 km ana gövde, 11 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre.

Şerit sayısı: 6 şeritli (3 geliş-3 gidiş) ana gövde.

Sanat yapıları: 7 tünel, 5 viyadük ve kapsamlı işletme merkezleri.

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 4

Bakan Uraloğlu, projenin bölge ekonomisine ve turizmine sağlayacağı katkıları çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna çözüm olacağını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 5

“Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece 18 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 2,7 milyar lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf elde edeceğiz.”

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 6

Projenin sadece ekonomik değil, çevresel ve stratejik bir öneme de sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, öne çıkan diğer avantajları şöyle sıraladı:

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 7

Karbon salımı yıllık 17 bin 100 ton azaltılarak Akdeniz’in doğası korunacak.

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 8

Çukurova Uluslararası Havalimanı’na ulaşım çok daha kolay hale gelecek.

Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek - Resim: 9

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde hızla artan ulaşım ihtiyacı bu proje ile karşılanacak.

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen proje, iddiaya göre Mersin’in uluslararası lojistik ve turizm potansiyelini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Kaynak: DHA
