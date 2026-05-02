Bakan Uraoğlu açıkladı: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Dev projenin tamamlanmasıyla yaz aylarında çileye dönen ulaşım süresinin rekor seviyede kısalacağını belirten Uraloğlu, yıllık 3 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlanacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2 buçuk saate varan seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini açıkladı.Derleyen: Fatih Ergin
AKDENİZ SAHİLİNDE KESİNTİSİZ ULAŞIM DÖNEMİ
Mersin’in batı yönündeki otoyol ağını Çeşmeli’den Kızkalesi’ne uzatacak olan projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun devamı niteliğindeki bu yeni hat, D-400 karayoluna paralel ilerleyerek transit trafiği şehir merkezlerinden uzaklaştıracak.
Projenin teknik detayları şöyle:
Toplam uzunluk: 41 km ana gövde, 11 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre.
Şerit sayısı: 6 şeritli (3 geliş-3 gidiş) ana gövde.
Sanat yapıları: 7 tünel, 5 viyadük ve kapsamlı işletme merkezleri.
Bakan Uraloğlu, projenin bölge ekonomisine ve turizmine sağlayacağı katkıları çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna çözüm olacağını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece 18 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 2,7 milyar lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf elde edeceğiz.”
Projenin sadece ekonomik değil, çevresel ve stratejik bir öneme de sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, öne çıkan diğer avantajları şöyle sıraladı:
Karbon salımı yıllık 17 bin 100 ton azaltılarak Akdeniz’in doğası korunacak.
Çukurova Uluslararası Havalimanı’na ulaşım çok daha kolay hale gelecek.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde hızla artan ulaşım ihtiyacı bu proje ile karşılanacak.
Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen proje, iddiaya göre Mersin’in uluslararası lojistik ve turizm potansiyelini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.