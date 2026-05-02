Silifke ile Mut ilçeleri arasındaki mevcut yolun yüksek heyelan riski ve zorlu topografyasına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, projenin stratejik önemini vurguladı.
Bakan Uraoğlu açıkladı: 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de Silifke-Mut-Sertavul Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Projenin yüzde 49'unun tamamlandığını belirten Uraloğlu, yolun hizmete girmesiyle seyahat süresinin 35 dakika kısalacağını müjdedi. 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek.Derleyen: Fatih Ergin
Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şu teknik detayları paylaştı:
"101 kilometre uzunluğundaki Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Proje kapsamında toplam 8 tünel ve 8 viyadük yer alıyor. Şu ana kadar 49,2 kilometrelik bölünmüş yol ile 6 tüneli tamamlayarak trafiğe açtık."
HEDEF 2030
Projenin mevcut durumu hakkında bilgi veren Bakan, fiziksel gerçekleşme oranının yüzde 49 seviyesine ulaştığını kaydetti. Bölgede 2. Kılıçarslan Viyadüğü yapımı ve heyelan ıslah çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, dev projenin 2030 yılı sonunda tamamen bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki zeytin, kayısı ve narenciye gibi stratejik tarım ürünlerinin pazara ulaşım maliyetlerinin düşeceği belirtildi. Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik getirisini şu verilerle özetledi:
Seyahat süresi 105 dakikadan 70 dakikaya düşecek.
Zamandan 800 milyon TL, akaryakıttan 258 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 58 milyon TL tasarruf sağlanacak.
Karbon emisyonu yıllık 13 bin ton azaltılacak.
Uraloğlu, projenin sadece ulaşımı değil, bölgesel ticareti ve turizmi de canlandıracağını ifade ederek; "Taşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yatırım ve istihdam imkanlarını artıracağız. Mersin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sunacağız" dedi.