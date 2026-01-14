Devletin kasasından tek kuruş çıkmayacak denilen köprü ve otoyollar için şirketlere verilen geçiş garantisine yapılan garanti ödemeleri yapım maliyetini geçti. İddiaya göre, Ankara YHT Garı’nın faturası 100 milyon doları aştı.

Ankara YHT Garı'nda yolcu garantilerinin tutmaması sonucu yap-işlet-devret projelerine ödenen milyon dolarlar yeniden tartışılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan gelen artan yolcu talebi için yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığı açıklaması dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, okulların ara tatil döneminde YHT ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını belirterek, "Ankara- İstanbul arasında 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ana hat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

YHT’ye 3 Bin 864 Kişilik 8 Ek Sefer Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 17- 18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerini duyurdu. Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında 4 günde karşılıklı olarak 8 ek sefer yapılacağını açıkladı.

"16 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" diyen Uraloğlu'nun "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" ifadeleri de dikkat çekti.

Uraoğlu'na sosyal medyada "Peki kasanın zararı ne olacak?" yorumları yağdı.