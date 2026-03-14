Denizcilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen Balıkçıların Sahur Programı’nda konuşan Uraloğlu, Türk sahipli gemileri, koruma refleksiyle yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin 10 bin kilometrenin üzerinde kıyı şeridine sahip olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Dolayısıyla balıkçılık ve deniz taşımacılığı anlamında birçok imkanımız var." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'de gemi siciline kayıtlı yaklaşık 47 bin su aracından 21 bin 736’sının balıkçı teknesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"12 bin 416 balıkçı gemisi güverte tayfası da denizlerimizde balıkçılarımızla görev yapıyor. Balıkçı gemisi güverte tayfalarını, uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen deniz ve gemi güvenlik belgelerinin tamamından muaf tuttuk. Ayrıca balıkçı gemisi kaptanlarının mevcut deniz güvenlik belgelerini süresiz hale getirdik. Yani bu belgeleri belirli bir rutinde yenileme zorunluluğunu ortadan kaldırmış olduk."

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 302 balıkçı barınağı bulunduğunu hatırlatarak, "Bunların neredeyse tamamını yeniledik. Yenilerinin yapımıyla yaklaşık 100 civarında yeni balıkçı barınağı inşa ettik. Böylece yaklaşık 10 bin kilometrelik kıyı şeridimizde toplam 400 civarında balıkçı barınağımız bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye’nin dünyaya balıkçı teknesi üretip sattığına işaret eden Uraloğlu, "Balık çiftlikleri de ihraç ediyoruz. Bu anlamda herhangi bir imkansızlık söz konusu değil." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam ettiğini, Orta Doğu'da da çeşitli sorunlar bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye’de alınması gereken tedbirleri her boyutta aldığımızı bilmenizi isterim. Süreci çok yakından takip ediyoruz. Hedefimiz bu sürecin bir an önce sonuçlanması ve sulhun sağlanmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda gerçekten gece gündüz demeden gayret ediyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Böylece daha çok kendi iç meselelerimize odaklanabiliriz. Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi var, bir tanesini gerekli koordinasyonu sağlayarak çıkarabildik ancak diğerleri halen orada, onları da yakından takip ediyoruz."