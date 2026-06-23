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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ İRADESİNİ GÖRÜYORUZ"

AB ülkelerinin Türkiye üzerinden geçen Orta Koridor konusunda işbirliğine daha sıcak yaklaştığını belirten Uraloğlu, Avrupa'nın ulaşım koridorlarını çeşitlendirmesi ve alternatif güzergahlar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma yönünde bir irade gördüklerini ifade eden Uraloğlu, bunun Türkiye açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne Dünya Bankası liderliğinde Avrupa fonlarının destek vereceğini hatırlatan Uraloğlu, ilerleyen dönemde koridor ve bağlantısallık projelerinde AB kredilerinin de kullanılabileceğini kaydetti.

ERMENİSTAN İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüştüğünü ve Kos'un gelecek hafta İstanbul'u ziyaret edeceğini açıkladı.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile de bir araya geldiğini belirten Uraloğlu, geçmişte kullanılan kara yolu ve demir yolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kara yolu ve demir yolu hatlarında gerekli bakım çalışmalarına Türkiye tarafında başlandığını ifade eden Uraloğlu, Ermeni tarafının da hazırlıklarını sürdürdüğünü ve bazı ihalelerin gerçekleştirildiğini aktardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan ziyareti sırasında tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin anlaşma imzalandığını hatırlatan Uraloğlu, projede ihale aşamasına kısa sürede geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

VİZE VE GÜMRÜK SÜREÇLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile AB üyesi bir ülke veya başka ülkeler arasında ticaret yapılıyor, anlaşmalar imzalanıyor. Faturalar kesiliyor, ödemeler yapılıyor. Ondan sonra da bu malın taşınması gerekiyor. Özellikle kara yolu ve demir yolu dahil olmak üzere, taşımacılık noktasında eğer vizeler zamanında verilmemişse, gümrük geçişleri kolaylaştırılmamışsa ve dijital altyapı oluşturulmamışsa, siz esasında tamamlanmış bir işi gümrük kapılarında ya da vize işlemleri nedeniyle heba ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den Avrupa'ya gelen yüklerin rotasına bağlı olarak 14 günde de 45 günde de ulaşabildiğine işaret eden Uraloğlu, "Bizim bunu gerçekten kolaylaştırmamız lazım. Zaten kolaylaştırmayacaksak o zaman ticareti niye yapıyoruz? En gelişmiş ülkeler dahil hiçbir ülke artık kendi kendine yetebilecek durumda değil. O nedenle (AB ile) sürücü vizelerinin ve gemi adamı vizelerinin hızlı şekilde verilmesinde, ayrıca gümrük geçiş prosedürlerinin kolaylaştırılmasında fayda var." diye konuştu.