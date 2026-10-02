İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak demir yolu hattı için açılış tarihi belli oldu.
Bakan Uraloğlu tarih verdi: İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak demir yolu hattıyla ilgili merak edilen tarihi açıkladı. Çerkezköy-Kapıkule hattının açılışı için tarih verilirken, hattın İstanbul Halkalı'ya bağlanacağı belirtildi.Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.
TARİH BELLİ OLDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trakya'da devam eden demir yolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmasının planlandığını belirtti.
Söz konusu hattın İstanbul Halkalı'ya bağlanacağı ifade edildi.
DEMİR YOLU AĞI GENİŞLEDİ
Nevşehir'de partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına son 24 yılda 355 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
Demir yolu yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını, sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini ifade etti.
Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumunda olduğunu söyledi.
İSTANBUL KUZEY DEMİRYOLU GEÇİŞİ İÇİN DE TARİH VERDİ
Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Irak üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya uzanacak yeni bir lojistik omurga oluşturulduğunu kaydetti.
Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yönelik yatırımlarının ticaret, üretim ve istihdam açısından önemine dikkat çekti.