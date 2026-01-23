Bakan Uraloğlu, dijital ortamda akran zorbalığı ile siber tehditlere karşı alınan tedbirlere dair yazılı bir açıklama yaptı.

Güvenli İnternet Hizmeti’nin 2011 yılında, internetin güvenli kullanımı yönündeki artan ihtiyaçlar doğrultusunda başlatıldığını hatırlatan Uraloğlu, bu hizmetle özellikle çocuklar başta olmak üzere tüm aboneleri internetteki zararlı içeriklerden korumayı hedeflediklerini belirtti.

Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti sayesinde kullanıcıların, uyuşturucu madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi yayan, terör propagandası yapan, suç işlemeyi teşvik eden veya dolandırıcılık amaçlı sitelerden isteğe bağlı ve ücretsiz olarak korunabildiğine dikkat çekti.

Hizmet kapsamında sunulan “Çocuk” ve “Aile” profillerinden birini seçen abonelerin, karşılaştıkları sorunları anında bildirme ve çözüm talep etme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Çocuk profilinin “izinli liste” mantığıyla çalıştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu yöntemde çocuklarımız, güvenli olduğu onaylanmış belirli sayıdaki internet sitelerine erişim sağlamaktadır. Aile profili ise 'yasaklı liste' yöntemine göre çalışmaktadır. Bu yöntemde zararlı içerik barındıran sitelerden oluşan listeye erişilememekte, bu liste haricindeki tüm internet sitelerine erişilebilmektedir. 2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı 55 milyon kişiyi aştı.” bilgisini paylaştı.

“1781 EĞİTİMDE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞILDI”

Güvenli İnternet Merkezi’nin 2016 yılında kurulduğunu anımsatan Uraloğlu, BTK bünyesindeki bu merkezin internetin bilinçli ve güvenli kullanımı açısından önemli bir merkez olduğunu vurguladı.Bilinçlendirme Merkezi, İnternet Yardım Merkezi ve İhbar Merkezi olmak üzere üç birimle faaliyet gösteren merkezin, çocukları ve aileleri internet risklerine karşı bilinçlendirdiğini belirten Uraloğlu, “www.guvenliweb.org.tr” adresi üzerinden sunulan bilgilerle geniş kitlelere ulaşmayı sürdürdüklerini kaydetti.Her yıl düzenli olarak farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri düzenlediklerini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yıl içinde şimdiye kadar 138 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 22 bin kişiye ulaşıldı. Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulmasından bu yana ise toplamda 1781 eğitimde 300 binden fazla kişiye ulaştık. Bu eğitimler özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirirken, internetin riskleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır.Güvenli İnternet Tırı Projesi'yle teknolojiye erişimi sınırlı çocuklarımız, internetin güvenli kullanımına dair bilinçleniyor. Bugüne kadar Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret ettik, 85 bin öğrenciye ulaştık. Çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedefliyoruz.”