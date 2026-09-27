Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un ulaşım altyapısı ve devam eden raylı sistem projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı’nda konuşan Uraloğlu, kentin metro ağının önemli ölçüde genişletilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL İÇİN 1000 KİLOMETRELİK METRO İHTİYACI

İstanbul’da bugün yaklaşık 380 kilometre raylı sistem bulunduğunu belirten Uraloğlu, bunun 160 kilometreden fazlasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini ifade etti.

Yapımı devam eden projeler de hesaba katıldığında ağın yaklaşık 400 kilometreye ulaşacağını belirten Uraloğlu, İstanbul’un toplamda 1000 kilometrelik metro ağına ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla yaklaşık 600 kilometrelik yeni hat gerektiğini söyledi.

Uraloğlu, İstanbul’daki trafik probleminin yalnızca yer üstündeki kara yolu ve lastik tekerlekli ulaşım sistemleriyle çözülemeyeceğini, raylı sistem yatırımlarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

SARIYER-KİLYOS TÜNELİ İÇİN TARİH VERDİ

Devam eden ulaşım projelerine de değinen Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin yıl sonuna kadar hizmete açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olduğunu söyleyen Uraloğlu, çalışma yürütülmemesi üzerine projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bakanlık tarafından üstlenildiğini belirtti.

ÜMRANİYE-BEYKOZ HATTI BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE

Ümraniye-Beykoz metro hattının da Bakanlığın sorumluluğuna alındığını açıklayan Uraloğlu, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduklarını ve onayın ardından çalışmanın Bakanlık bünyesine geçtiğini ifade etti.

Uraloğlu ayrıca Bosna Bulvarı’ndan Çamlıca Camisi üzerinden Ümraniye Spor Köyü’ne uzanması planlanan metro hattının da Bakanlık tarafından tamamlanacağını söyledi.

Şehir içi raylı sistemlerin planlanmasının yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Uraloğlu, belediyelerden gelen taleplerin Bakanlık tarafından değerlendirilmeye devam edeceğini kaydetti.