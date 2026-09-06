Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Antalya güzergahının önemli geçiş noktalarından biri olan Alacabel'de yapımı devam eden tünel projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alacabel Tüneli'nin 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, kazı ve kaplama beton çalışmalarının tamamlandığını, asfaltlama çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

PROJENİN TOPLAM UZUNLUĞU 19,2 KİLOMETRE

Tünelin 11,8 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 19,2 kilometre uzunluğa ulaştığını aktaran Uraloğlu, projenin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildiğini belirtti.

Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağıdan geçeceğini kaydeden Uraloğlu, özellikle kış aylarında bölgede yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçileceğini ifade etti.

SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA AZALACAK

Projenin tamamlanmasıyla Konya ile Antalya arasında daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanacağını belirten Uraloğlu, "Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergahı 7 kilometre, Konya ile Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız" dedi.

YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF

Alacabel Tüneli sayesinde zamandan yıllık 768 milyon lira, akaryakıttan ise 142 milyon lira olmak üzere toplam 910 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

Uraloğlu ayrıca projenin devreye alınmasıyla karbon emisyonunun yıllık 7 bin 151 ton azaltılacağını açıkladı.