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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu.

SON İKİ GEMİ DE AYRILDI

Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı iki Türk gemisinin daha bölgeden ayrıldığını belirtti.

Böylece savaşın başladığı tarihten bu yana Türk sahipli toplam 11 gemi Hürmüz Boğazı'nı geçerek güvenli şekilde Körfez'den çıkmış oldu.

177 TÜRK VATANDAŞI GÖREV YAPIYOR

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görev yaptığını açıkladı.

Söz konusu gemilerden birinin Türk bayrağı taşıdığını belirten Uraloğlu, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Bölgede yaşanan gelişmeleri anbean takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.