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Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de İHA ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin güncel verileri açıkladı.

Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvuruda bulunduğunu bildirdi. İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 arttığını belirtti.

5 BİN 300 YENİ İHA KAYIT ALTINA ALINDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturulduğunu hatırlatan Uraloğlu, sistem üzerinden İHA'ların izin, uçuş ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğünü ifade etti.

İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi birçok alanda kullanımının arttığını belirten Uraloğlu, 2026'nın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA'nın kayıt altına alındığını söyledi.

KAYITLI İHA SAYISI 94 BİN 230'A ULAŞTI

Uraloğlu, 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sistemi'nde kayıtlı İHA sayısının 94 bin 230 olduğunu açıkladı.

Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısının ise 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştığını bildirdi.