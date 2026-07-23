Yalova'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri daha tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu yolunun yarın hizmete açılacağını belirterek, yeni güzergâhla hem ulaşım süresinin kısalacağını hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlanacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor
Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşımı hızlandıracak dev proje yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yolla seyahat süresinin 60 dakikadan 30 dakikaya düşeceğini açıklarken, yıllık 260 milyon liralık tasarruf sağlanacağını duyurdu.Kaynak: AA / DHA / İHA
SEYAHAT SÜRECİ YARIYA DÜŞECEK
Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale geleceğini belirtti.
Yeni yol sayesinde Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresi 60 dakikadan 30 dakikaya inecek. Böylece vatandaşlar zamandan önemli ölçüde tasarruf edecek.
6 TÜNEL, 4 VİYADÜK VE 5 KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ
Proje kapsamında Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan 45 kilometrelik güzergâh yeniden düzenlendi.
Yolun Esenköy kesiminde 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşak inşa edildi.
Güzergâhın 2,5 kilometresi bölünmüş yol, 10,7 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol, 31,8 kilometresi ise sathi kaplamalı tek yol standardında tamamlandı.
HER YIL 260 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK
Bakan Uraloğlu, yeni yolun yalnızca ulaşım konforunu artırmayacağını, aynı zamanda ekonomiye de önemli katkı sunacağını belirtti.
Açıklamaya göre proje sayesinde zamandan 240 milyon lira, yakıttan ise 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon emisyonunun da yılda 900 ton azaltılması hedefleniyor.
BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK
Uraloğlu, son yıllarda turizm, sanayi ve tersane yatırımlarıyla öne çıkan Yalova'nın yeni ulaşım yatırımıyla birlikte daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını belirterek, Yalova-Armutlu yolunun hem ekonomik hareketliliği artıracağını hem de bölgenin ulaşım ağını güçlendireceğini ifade etti.