Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor

Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor

Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşımı hızlandıracak dev proje yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yolla seyahat süresinin 60 dakikadan 30 dakikaya düşeceğini açıklarken, yıllık 260 milyon liralık tasarruf sağlanacağını duyurdu.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 1

Yalova'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri daha tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu yolunun yarın hizmete açılacağını belirterek, yeni güzergâhla hem ulaşım süresinin kısalacağını hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlanacağını açıkladı.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 2

SEYAHAT SÜRECİ YARIYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale geleceğini belirtti.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 3

Yeni yol sayesinde Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresi 60 dakikadan 30 dakikaya inecek. Böylece vatandaşlar zamandan önemli ölçüde tasarruf edecek.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 4

6 TÜNEL, 4 VİYADÜK VE 5 KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan 45 kilometrelik güzergâh yeniden düzenlendi.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 5

Yolun Esenköy kesiminde 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşak inşa edildi.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 6

Güzergâhın 2,5 kilometresi bölünmüş yol, 10,7 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol, 31,8 kilometresi ise sathi kaplamalı tek yol standardında tamamlandı.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 7

HER YIL 260 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, yeni yolun yalnızca ulaşım konforunu artırmayacağını, aynı zamanda ekonomiye de önemli katkı sunacağını belirtti.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 8

Açıklamaya göre proje sayesinde zamandan 240 milyon lira, yakıttan ise 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon emisyonunun da yılda 900 ton azaltılması hedefleniyor.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 60 dakikalık yol yarım saate düşüyor - Resim: 9

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Uraloğlu, son yıllarda turizm, sanayi ve tersane yatırımlarıyla öne çıkan Yalova'nın yeni ulaşım yatırımıyla birlikte daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını belirterek, Yalova-Armutlu yolunun hem ekonomik hareketliliği artıracağını hem de bölgenin ulaşım ağını güçlendireceğini ifade etti.

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