Yeniçağ Gazetesi
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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor

Karadeniz’de ulaşımı değiştirecek hızlı tren projelerinde aşamaya geçiliyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu 6 ili birbirine bağlayacak yeni projeyi duyurdu. Ulaşım 2 saate düşecek

Kaynak: AA
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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da katıldığı törende Karadeniz Bölgesi'ni ilgilendiren demiryolu projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 2

Karadeniz'de ulaşımı değiştirecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesiyle Samsun'dan Artvin'e kadar uzanan bir demiryolu ağı oluşturulması planlanıyor.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 3

Projenin hayata geçirilmesiyle Karadeniz'in doğu ve batısındaki kentlerin demiryolu üzerinden birbirine bağlanması amaçlanıyor.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 4

6 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre hattın Samsun'dan başlayarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin üzerinden ilerlemesi planlanıyor.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 5

Böylece Samsun'dan Artvin'e kadar uzanan güzergah üzerinde 6 ilin demiryolu ağıyla birbirine bağlanması hedefleniyor.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 6

SAMSUN-TRABZON ARASI 2 SAATE İNECEK

Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesinin dikkat çeken hedeflerinden biri de iki kent arasındaki ulaşım süresinin kısaltılması.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 7

Uraloğlu, proje kapsamında Samsun ile Trabzon arasındaki ulaşım süresinin 2 saate düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 8

ANKARA- SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK

Samsun'u başkent Ankara'ya bağlayacak hızlı tren projesinde de çalışmalar sürüyor.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 9

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara ile Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşürülmesi planlanıyor.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 10

Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum kesimindeki yapım çalışmalarının başladığını, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza bölümlerinde ise ihale süreçlerinin tamamlandığını aktardı.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 11

KARADENİZ'DE DEMİRYOLU AĞI GENİŞLEYECEK

Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesiyle Karadeniz'in doğu ve batısındaki kentlerin demiryolu üzerinden birbirine bağlanması amaçlanıyor.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor - Resim: 12

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hattıyla da Samsun'un başkent Ankara'ya hızlı tren bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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