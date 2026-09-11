Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da katıldığı törende Karadeniz Bölgesi'ni ilgilendiren demiryolu projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren geliyor
Karadeniz’de ulaşımı değiştirecek hızlı tren projelerinde aşamaya geçiliyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu 6 ili birbirine bağlayacak yeni projeyi duyurdu. Ulaşım 2 saate düşecekKaynak: AA
Karadeniz'de ulaşımı değiştirecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesiyle Samsun'dan Artvin'e kadar uzanan bir demiryolu ağı oluşturulması planlanıyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle Karadeniz'in doğu ve batısındaki kentlerin demiryolu üzerinden birbirine bağlanması amaçlanıyor.
6 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre hattın Samsun'dan başlayarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin üzerinden ilerlemesi planlanıyor.
Böylece Samsun'dan Artvin'e kadar uzanan güzergah üzerinde 6 ilin demiryolu ağıyla birbirine bağlanması hedefleniyor.
SAMSUN-TRABZON ARASI 2 SAATE İNECEK
Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesinin dikkat çeken hedeflerinden biri de iki kent arasındaki ulaşım süresinin kısaltılması.
Uraloğlu, proje kapsamında Samsun ile Trabzon arasındaki ulaşım süresinin 2 saate düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.
ANKARA- SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK
Samsun'u başkent Ankara'ya bağlayacak hızlı tren projesinde de çalışmalar sürüyor.
Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara ile Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşürülmesi planlanıyor.
Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum kesimindeki yapım çalışmalarının başladığını, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza bölümlerinde ise ihale süreçlerinin tamamlandığını aktardı.
KARADENİZ'DE DEMİRYOLU AĞI GENİŞLEYECEK
Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesiyle Karadeniz'in doğu ve batısındaki kentlerin demiryolu üzerinden birbirine bağlanması amaçlanıyor.
Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hattıyla da Samsun'un başkent Ankara'ya hızlı tren bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.