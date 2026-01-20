Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye’de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar hakkında resen soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’deki gelişmelerin devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte titizlikle izlendiğini vurgulayarak, özellikle dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan paylaşımlara karşı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Suç teşkil eden içerikler hakkında erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirten Tunç, bilgi kirliliğine ve toplum huzurunu bozacak girişimlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ifade etti.